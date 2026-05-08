        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde yürütülen saha çalışmaları sırasında, yaklaşık 200-250 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal nitelikte bir karaağaç tespit edildi.

        Giriş: 08.05.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Günpınar Vadisi Koruma Derneği öncülüğünde sürdürülen "Darende Florası Projesi" kapsamında Ilıca Mahallesi Geso Deresi mevkisinde belirlenen ağaç, Türkiye’nin en büyük karaağaçları arasında gösterilebilecek özellikler taşıyor.

        Uzman ekiplerin yaptığı ölçümlerde, anıt ağaç olarak tescillenmeye aday karaağacın gövde çevresinin 4,5 metre, boyunun ise 18 metre olduğu tespit edildi. Ağacın kısa süre içerisinde resmi olarak anıt ağaç tescili için başvuru sürecine alınacağı öğrenildi.

        Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği uzmanları, söz konusu karaağacın Türkiye’deki en geniş gövde çevresine sahip örnekler arasında yer alabileceğine dikkat çekti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "doğal ve kültürel mirasın sessiz tanıkları" olarak tanımlanan anıt ağaçların, bulundukları bölgenin tarihi ve ekolojik geçmişine ışık tuttuğu belirtiliyor.

        Uzmanlar, dere kenarları ve su kaynaklarına yakın alanlarda yetişen karaağaç türlerinin ileri yaşlara ulaşmış büyük örneklerine nadiren rastlandığını ifade ederek, Ilıca’daki ağacın hem doğal miras hem de ekoturizm açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

