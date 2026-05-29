Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Doğanşehir'de bulunan sansar yavrusu koruma altına alındı

        Doğanşehir'de bulunan sansar yavrusu koruma altına alındı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 17:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de bulunan sansar yavrusu koruma altına alındı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

        Fındıklı Mahallesinde bitkin düşmüş halde sansar yavrusu bulunduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Doğanşehir Şefliği ekipleri, sansar yavrusunu teslim aldı.

        Koruma altına alınan yavru sansarın bakım, beslenme ve tedavi sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

        Yavrunun, sağlık durumunun normale dönmesi ve kendi başına hayatta kalabilecek erginliğe ulaşmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te

        Benzer Haberler

        18 yaşındaki Beyzanur, çocuk parkında ölü bulundu / FOTOĞRAF DÜZELTMESİ
        18 yaşındaki Beyzanur, çocuk parkında ölü bulundu / FOTOĞRAF DÜZELTMESİ
        Malatya'nın trafik ve lojistik ağı raylı sistemlerle daha da genişleyecek
        Malatya'nın trafik ve lojistik ağı raylı sistemlerle daha da genişleyecek
        Malatya'da dünyanın en güçlü böceği görüldü
        Malatya'da dünyanın en güçlü böceği görüldü
        Malatya'da depremin yıktığı mahalle yeniden ayağa kaldırıldı "Cumhurbaşkanı...
        Malatya'da depremin yıktığı mahalle yeniden ayağa kaldırıldı "Cumhurbaşkanı...
        Malatya'da geleneksel sofralardan güçlü aile birlikteliğine Milletvekili Öl...
        Malatya'da geleneksel sofralardan güçlü aile birlikteliğine Milletvekili Öl...
        Malatya'da resmi bayramlaşma töreni düzenlendi
        Malatya'da resmi bayramlaşma töreni düzenlendi