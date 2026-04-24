OKAN COŞKUN - Malatya'da bir girişimci tarafından kurulan "mini şantiye", iş makinesi kullanma merakı olanlara, minyatür inşaat sahasında oynama imkanı sunuyor.



Battalgazi ilçesindeki bir iş merkezinin zemin katına kurulan alanda, kum havuzları, minyatür kepçeler, yükleyiciler ve çeşitli görev istasyonlarından oluşan alanlarda çocuklar ve yetişkinler, şantiye ortamını andıran düzen içinde farklı aktiviteler gerçekleştiriyor.



Etkinlik alanlarında çocuklar, iş makinelerini kullanarak kum taşıma, kazı yapma ve görev tamamlama gibi uygulamalı oyunlara katılıyor. Bu sırada ebeveynler de çocuklarına eşlik ederek oyun sürecine dahil oluyor.



Özellikle çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği mini şantiyede, ileri yaşlardaki vatandaşlar da iş makinesi kullanma özlemlerini gideriyor.



Girişimci İsmail Hakkı Çoban, AA muhabirine, iş makinesi merakının küçük yaşlardan itibaren olduğunu, bu merakı gidermek için "mini şantiye" alanı oluşturduğunu anlattı.



Çocukların tablet, televizyon ve telefondan uzak kalarak oyun oynadığını, ailelerin ve iş makinesi merakı olanların ise burada eğlendiğini dile getiren Çoban, şöyle konuştu:



"Burada insanlar kaynaşıyor. Biri kepçe kullanıyor diğeri kamyon kullanıyor. Beraber oynayıp etkileşim kuruyorlar ama diğer türlü çocuk tablete gömülüp kalıyor, etkileşim kurduğu insanı göremiyor. 3 yaşın üstündeki insanları alıyoruz. Çok komik zamanlar oluyor. 'Sadece çocuğum oynayacak.' deyip hesap açtıran müşterilerimiz var. Sonra 'Oğlum ben biraz oynayayım.' deyip çocuğa kumandayı vermiyor. Ebeveynler 'Bizim de içimizde çocuk varmış.' deyip oynuyorlar. Arkadaşlarıyla gelenler oluyor, sınırlamamız yok. Aileler çok beğeniyor, eğitici bir etkinlik olduğunu söylüyorlar."



- "Emekliyim, gelip burada eğleniyorum"



Alana oyun oynamaya gelen 59 yaşındaki Hüseyin Çelik de küçük yaşlarda iş makinelerine hevesinin olduğunu belirtti.



Fırsat bulunca mini şantiyeye geldiğini ifade eden Çelik, "Geliyorum ve sürekli oynuyorum. Hoşuma gidiyor, hevesim de var. Büyük kepçe kullanamadım ancak bu küçüklerle hevesimizi giderebiliyoruz. Yaşım 60'a dayandı. Emekliyim, gelip burada eğleniyorum." diye konuştu.



Oğlunu oyun sahasına getiren Büşra Demir ise alanı sosyal medyadan gördüklerini ve beğendiklerini dile getirdi.



Çocuğunun mini şantiye sayesinde telefon ve tabletten uzak kaldığını anlatan Demir, şunları kaydetti:



"Çok sık gelmeye başladık. Çocuk keyifli vakit geçiriyor. Kapalı bir yerde olmaktansa böyle bir alana gelmesi daha uygun oluyor. Eskiden çocuklar kamyon ve kepçelerle oynarlardı. Burası o hissi yaratıyor. Çocuklar böyle şeylerle oyalandığı zaman tablet ve telefonla vakit geçirmek istemiyorlar. Daha zevk alıyorlar."



Alana oyun oynamaya gelen 10 yaşındaki Ayşegül Azra da "Burası çok güzel. Herkes gelebilir, kalbim kıpır kıpır oluyor. Biraz zor ama güzel." dedi.

