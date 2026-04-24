Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri İş makinesi kullanma merakını "mini şantiye"de gideriyorlar

        İş makinesi kullanma merakını "mini şantiye"de gideriyorlar

        OKAN COŞKUN - Malatya'da bir girişimci tarafından kurulan "mini şantiye", iş makinesi kullanma merakı olanlara, minyatür inşaat sahasında oynama imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İş makinesi kullanma merakını "mini şantiye"de gideriyorlar

        OKAN COŞKUN - Malatya'da bir girişimci tarafından kurulan "mini şantiye", iş makinesi kullanma merakı olanlara, minyatür inşaat sahasında oynama imkanı sunuyor.

        Battalgazi ilçesindeki bir iş merkezinin zemin katına kurulan alanda, kum havuzları, minyatür kepçeler, yükleyiciler ve çeşitli görev istasyonlarından oluşan alanlarda çocuklar ve yetişkinler, şantiye ortamını andıran düzen içinde farklı aktiviteler gerçekleştiriyor.

        Etkinlik alanlarında çocuklar, iş makinelerini kullanarak kum taşıma, kazı yapma ve görev tamamlama gibi uygulamalı oyunlara katılıyor. Bu sırada ebeveynler de çocuklarına eşlik ederek oyun sürecine dahil oluyor.

        Özellikle çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği mini şantiyede, ileri yaşlardaki vatandaşlar da iş makinesi kullanma özlemlerini gideriyor.

        Girişimci İsmail Hakkı Çoban, AA muhabirine, iş makinesi merakının küçük yaşlardan itibaren olduğunu, bu merakı gidermek için "mini şantiye" alanı oluşturduğunu anlattı.

        Çocukların tablet, televizyon ve telefondan uzak kalarak oyun oynadığını, ailelerin ve iş makinesi merakı olanların ise burada eğlendiğini dile getiren Çoban, şöyle konuştu:

        "Burada insanlar kaynaşıyor. Biri kepçe kullanıyor diğeri kamyon kullanıyor. Beraber oynayıp etkileşim kuruyorlar ama diğer türlü çocuk tablete gömülüp kalıyor, etkileşim kurduğu insanı göremiyor. 3 yaşın üstündeki insanları alıyoruz. Çok komik zamanlar oluyor. 'Sadece çocuğum oynayacak.' deyip hesap açtıran müşterilerimiz var. Sonra 'Oğlum ben biraz oynayayım.' deyip çocuğa kumandayı vermiyor. Ebeveynler 'Bizim de içimizde çocuk varmış.' deyip oynuyorlar. Arkadaşlarıyla gelenler oluyor, sınırlamamız yok. Aileler çok beğeniyor, eğitici bir etkinlik olduğunu söylüyorlar."

        - "Emekliyim, gelip burada eğleniyorum"

        Alana oyun oynamaya gelen 59 yaşındaki Hüseyin Çelik de küçük yaşlarda iş makinelerine hevesinin olduğunu belirtti.

        Fırsat bulunca mini şantiyeye geldiğini ifade eden Çelik, "Geliyorum ve sürekli oynuyorum. Hoşuma gidiyor, hevesim de var. Büyük kepçe kullanamadım ancak bu küçüklerle hevesimizi giderebiliyoruz. Yaşım 60'a dayandı. Emekliyim, gelip burada eğleniyorum." diye konuştu.

        Oğlunu oyun sahasına getiren Büşra Demir ise alanı sosyal medyadan gördüklerini ve beğendiklerini dile getirdi.

        Çocuğunun mini şantiye sayesinde telefon ve tabletten uzak kaldığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Çok sık gelmeye başladık. Çocuk keyifli vakit geçiriyor. Kapalı bir yerde olmaktansa böyle bir alana gelmesi daha uygun oluyor. Eskiden çocuklar kamyon ve kepçelerle oynarlardı. Burası o hissi yaratıyor. Çocuklar böyle şeylerle oyalandığı zaman tablet ve telefonla vakit geçirmek istemiyorlar. Daha zevk alıyorlar."

        Alana oyun oynamaya gelen 10 yaşındaki Ayşegül Azra da "Burası çok güzel. Herkes gelebilir, kalbim kıpır kıpır oluyor. Biraz zor ama güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti

        Benzer Haberler

        Malatya'da ters laleler doğayı renklendirdi
        Malatya'da ters laleler doğayı renklendirdi
        Kontrolden çıkan araç istinat duvarında asılı kaldı
        Kontrolden çıkan araç istinat duvarında asılı kaldı
        Malatya'da küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 kişi yaralandı, 80 koyun t...
        Malatya'da küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 kişi yaralandı, 80 koyun t...
        Yeşilyurtspor play-off ilk turuna galibiyetle başladı
        Yeşilyurtspor play-off ilk turuna galibiyetle başladı
        Malatya'da 23 Nisan coşkusu
        Malatya'da 23 Nisan coşkusu
        Doğanşehir Belediyesinden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı
        Doğanşehir Belediyesinden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı