Malatya'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal "Özallı Yıllar" konferansında anıldı

Malatya'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33. yılında, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen "Özallı Yıllar" konferansında anıldı.



Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek konuşmacı olarak katıldı.



Çiçek, son yüzyılda Türk milletinin 3 önemli kazanımı bulunduğunu, bunlardan birincisinin Milli Mücadele, ikincisinin Cumhuriyet, üçüncüsünün ise demokrasi olduğunu anlattı.



Özal'ı rahmetle anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini dile getiren Çiçek, "Turgut Özal çok farklı bir konuma sahiptir. Yakın siyasi tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Yaşadığımız çağda, devirde, millet ve devlet olarak nelere sahipsek bunların önemli bir kısmının topluma kazandırılmasında Turgut Özal'ın önemli katkıları var." dedi.



Çiçek, Özal'ın çalışan, gayret eden ve eser ortaya koymuş bir devlet ve siyaset adamı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Özal rahmetli, yerinde yeller esen biri değil, eser ortaya koymuş ve ömrünü bu milletin refahına, devletinin güçlenmesine adamış birisidir. Özal hayatın içinden gelen bir insan, bu siyasette çok önemli bir özellik. Özal devlet bürokrasisinde en tepede çalışmış birisidir. Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biriydi. O tür en üst düzeyde bir planlamaya halen ihtiyaç var. Özal, bu kurumu bilinir hale getiren müsteşarlardan birisidir. Özal, planlamacılık noktasında markadır. Özal, 1980 yılı öncesi başbakanlık müsteşarlığı da yaptı. Devleti içerden takip edenler bu iki makamın ne kadar önemli olduğunu bilir. Bu iki makamda başarıyla görev yapmış, devleti tanımış, Türkiye'nin imkanlarını gerçekçi bir bakış açısıyla derlemiş, toplamış, sonra bu görüşü siyasi parti haline getirdi."



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de selamlama konuşması yaptı.



Programa Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile öğrenciler katıldı.







