        Malatya'da bakkallara son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi

        Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, bakkallarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki bakkallarda yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere işlem yaptı.

        Okul çevreleri ve mahallelerde bulunan bakkalları denetleyen ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek ürünleri kontrol etti.

        Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyan ekipler, ürünleri imha etti.

        Açıklamada, ekiplerin denetimleri sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milletvekili Ölmeztoprak'tan başkentte Malatya odaklı yoğun temaslar
        Murat Yıldırım: "İnşallah ilk hedefimiz play-off, ardından da üst lig"
        Battalgazi'de bakkallara yönelik denetimler gerçekleştirildi
        Öğrenciler Yeşil Kampüs Festivali'nde buluştu
        Malatya'da "40 Yıllık Çınarlar" paneli düzenlendi
        Yeşilyurt Belediyesi, 3. Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor
