Malatya'da bakkallara son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, bakkallarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki bakkallarda yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere işlem yaptı.



Okul çevreleri ve mahallelerde bulunan bakkalları denetleyen ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek ürünleri kontrol etti.



Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyan ekipler, ürünleri imha etti.



Açıklamada, ekiplerin denetimleri sürdüreceği belirtildi.

