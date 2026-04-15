Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren Gazi Kaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı, Selda Kaya'nın evliliği süresince fiziksel şiddete maruz kaldığının bilirkişi raporlarıyla dosyada sabit olduğunu belirterek, sanığın cezasında indirim yapılmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gazi Kaya'ya "eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulan Selda Kaya, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.