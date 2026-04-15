Malatya Valisi Yavuz'dan Turizm Haftası mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 15–22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Yavuz, mesajında, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle Malatya'nın geçmişle geleceği buluşturan önemli bir turizm şehri olduğunu belirtti.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün insanlık tarihinin en önemli kültürel miras alanlarından biri olduğunu dile getiren Yavuz, il genelindeki tarihi, turistik yerlere vurgu yaparak, "Bu yıl 8–16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle Malatya'da kültür ve sanatın yeniden güçlü bir şekilde hayat bulması hedeflenmektedir. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızdan turizm sektörü temsilcilerine, üniversitelerimizden sanat ve basın camiasına kadar tüm paydaşlarımızın Malatya'nın tanıtımına katkı sunacak anlayışla, azim ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.



