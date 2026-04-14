Malatya'da lise öğrencileri konser verdi

Malatya'da Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Ozanlar Saygı" konseri düzenlendi. Malatya Kongre Kültür Merkezinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Müzik Öğretmenleri Bernagül Aylaz ve Mehmet Akif Bulgurcu'nun koordinesinde öğrenciler ezgiler seslendirdi. Anadolu'daki köklü ozan geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen gecede öğrenciler, sergiledikleri performans salonu dolduran seyirciden alkış aldı. Konsere İl Milli Müdürü Behçet Bakır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sevda Ulaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile öğrencilerin yakınları katıldı.

