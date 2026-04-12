Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Konak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla yaralanan ve ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi T. (62) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.T jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

