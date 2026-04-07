        Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

        Giriş: 07.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanan bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, savcılık mütalaasını istedi.

        Savcılık, mütalaasında tüm sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti.

        Sanık avukatları, bilirkişi raporunda müvekkillerin kusur durumunun belirtilmediğini dile getirerek, ek rapor alınması ve savunma yapmak için ek süre istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların bilirkişi raporlarına karşı yazılı savunmalarını sunmak ve mütalaaya karşı savunmalarını yapması için gelecek celseye kadar süre verilmesine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, belediye çalışanı sanıkların görevi ile görev tarihlerinin mahkemeye bildirilmesi için resmi yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

        Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.K.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Tartıştığı dini nikahlı eşi ile bacanağına kurşun yağdırdı
        Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ile eniştesini tabancayla yaraladı
        Malatya'da bakkallara son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi
        Milletvekili Ölmeztoprak'tan başkentte Malatya odaklı yoğun temaslar
        Murat Yıldırım: "İnşallah ilk hedefimiz play-off, ardından da üst lig"
