Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da UDEF-MİSA Eğitim ve Kardeşlik Kampı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Beydağı Gençlik Merkezi'nde 100'ün üzerinde uluslararası öğrencinin katıldığı kampın açılışında yaptığı konuşmada, 2004 yılında dernek olarak çalışmalara başladıklarını anlattı.

        Türkiye'nin yabancı öğrencilere ev sahipliği yapmasıyla birlikte yabancı öğrencileri misafir olarak gördüklerini belirten İslam, "Bizim ev sahipliği yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımız en iyi şekilde mezun olmak için gayret edecekler. Biz de hangi alanlarda zorluk yaşıyorlarsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Maddi beklentimiz, kişisel bir kariyer hedefimiz yok." diye konuştu.

        Dernek olarak 58 kentte çalışmaları olduğunu aktaran İslam, "Öğrenci sayısının az olduğu yerlerde gönüllü komisyonlarımız var. Biz aslında şu an Türkiye'nin 76 şehrinde uluslararası öğrencilerle temas ediyoruz. Kısmi süreli çalışmak istiyorsunuz, istediğiniz gibi çalışamıyorsunuz. Çünkü çalışma izinleriyle ilgili engeller var." ifadelerini kullandı.

        Küresel sistemin çökmeye başladığını, yeni bir medeniyet iddiasında bulunmaları gerektiğinin anlatan İslam, "Bu yeni medeniyet iddiamızı güçlendirmemiz için evvela kendimizi donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Maddi ve manevi anlamda donanımlı hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

