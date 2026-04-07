CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığına taşlı saldırı

Manisa'da CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunan şüpheli teslim oldu. 1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki binaya dün akşam saatlerinde taş atılması sonucu giriş bölümündeki camlardan biri kırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Daha sonra emniyete giderek suçunu itiraf eden şüpheli Y.T. (35) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

