Demirci'de bayramlaşma programı düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



Demirci Belediyesi hizmet binasındaki programa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve vatandaşlar katıldı.



Protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara oyuncak hediye edildi, pamuk şeker ikramında bulunuldu.



Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Kara, programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirci Devlet Hastanesini ziyaret ederek personel ile hastanede tedavi görenlerin bayramını kutladı.



Protokol, şehit aileleri ve gazilerin evlerine de bayram ziyaretinde bulundu.

