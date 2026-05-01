        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Manisa'da protesto edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Saruhanbey Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından 100. Yıl Meydanı'nda bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak yer ettiğini söyledi.

        Yurttaş, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır." dedi.

        Söz konusu girişimin insani yardım amacı taşıdığını dile getiren Yurttaş, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Benzer Haberler

        Manisa'da 1 Mayıs kutlaması
        Manisa'da 1 Mayıs kutlaması
        Salihli'de Aile Destek Merkezi açıldı
        Salihli'de Aile Destek Merkezi açıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'ya sağlık personeli...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'ya sağlık personeli...
        Manisa Büyükşehir, üniversite ve hastane yolunu yeniliyor
        Manisa Büyükşehir, üniversite ve hastane yolunu yeniliyor
        MASKİ'den yeni teknoloji hamlesi
        MASKİ'den yeni teknoloji hamlesi
        Manisa'da tefecilik operasyonu; 9 tutuklama
        Manisa'da tefecilik operasyonu; 9 tutuklama