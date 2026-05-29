        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde dönüş yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde dönüş yoluna çıkanlar, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren çok sayıda kişi, dönüş yolculuğuna geçti.


        İzmir'den Ankara yönüne yoğunluk yaşanırken, İzmir istikametinde ise akıcılık gözlemlendi.

        Özellikle kara yolunun geçtiği Turgutlu ilçesinde araç yoğunluğunun arttığı görüldü.

        Polis ve jandarma ekipleri güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olumsuzlukların önlenmesi için önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

