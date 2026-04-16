        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın Manisa'da yaşayan sınıf arkadaşı, Kara'nın yardımseverliğini anlattı.

        Giriş: 16.04.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Kara'nın (55) acı haberi, yıllar önce ayrıldığı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde de üzüntüyle karşılandı.


        Mahallenin muhtarı Şaban Duman (56) AA muhabirine, Kara'nın hem çocukluk hem sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

        Kara ile Urganlı Atatürk İlkokulu ve Urganlı Ortaokulu'nda 8 yıl birlikte aynı sınıfta eğitim gördüklerini ifade eden Duman, Kara'nın 1985'te ailesiyle Turgutlu'ya taşındığını, lise eğitimine orada devam ettiğini belirtti.

        Duman, Kara'nın küçük yaşlardan itibaren çevresine karşı duyarlı bir insan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kendisi iyiydi, yardımseverdi. Herkese yardıma koşan birisiydi. Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı. Çocukluğunda da aynıydı, o izlenimi hep verirdi. Zaman zaman buraya gelirdi, görüşürdük. Otururduk, sohbet ederdik. Hep eski günlerden, okul yıllarımızdan, arkadaşlarımızdan bahsederdik. O günleri konuşurduk."

        Kara ile çok anı biriktirdiklerini belirten Duman, acı haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Duman, "Tarif edilemez bir duygu. Ne söylenecek söz var ne başka bir şey. Okul arkadaşlarımızı aradım, herkes üzgün, hiç kimse inanamadı. Gerçekten çok büyük bir acı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

