Manisa'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kayadibi Mahallesi'nde M.B.K. ve M.C.A. ile E.D. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada E.D, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliler M.B.K. ve M.C.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
