Manisa'da sahipsiz köpeğin vatandaşa saldırması güvenlik kamerasında

Manisa'da, Sarıgöl Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı. Kızılçukur Mahallesi'nde 3 Nisan'da işe gitmek için evinden çıkan Ferhat Boncuk (57), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Parmağı kopan Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boncuk, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Boncuk'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

