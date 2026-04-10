Manisa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.





Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen C.Y. (27) ile İ.Ö. (37) tartışmaya başladı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö, tabancayla ateş ederek C.Y'yi bacağından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı C.Y, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli İ.Ö, Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

