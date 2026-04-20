Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 255 sentetik ecza, 35,5 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 660 lira ele geçirildi. Operasyonda E.I. (18) ve N.Ş.K. (18) yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

