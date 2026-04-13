        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Marmara Gölü yıllar sonra yeniden göçmen kuşları ağırlıyor

        Manisa'da 2021'de tamamen kuruyan, bu yıl yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü, yeniden göçmen kuşlara yuva oldu.

        Giriş: 13.04.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla, Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında oluşturulan gölde su seviyesi yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.

        Gölün canlanması doğal hayatı da hareketlendirdi. Kuruma öncesi tepeli pelikan, karabatak gibi farklı onlarca kuş türüne ve binlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara, suyun gelmesiyle tekrar göçmen kuşları çekti.

        Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolar, karabatak, balıkçıl ve birçok göçmen kuş türü yeniden bölgede görülmeye başladı.

        Göl biyolojik zenginliğiyle Ege Bölgesi'nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

