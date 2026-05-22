        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Motosikletli Efe'nin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 3 yıl 4 ay hapis

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde lise öğrencisi Efe Türkmen'in (17) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada sanığa verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasında, ölümle sonuçlanan olaydaki sonucun ağırlığı dikkate alınarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve adli para cezasına çevirme" hükümlerinin hiçbiri uygulanmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık A.U'ya (43) "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Sanığın B sınıfı sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

        Sanık A.U'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

        Kararda, 19 Nisan 2025'te Efe Türkmen'in kullandığı 45 ASC 381 plakalı motosikletle, sola dönüş yapmak isteyen A.U. yönetimindeki 34 FDP 466 plakalı otomobilin çarpıştığı belirtildi.

        İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan raporda, Efe'nin ilk geçiş hakkına sahip olduğu ancak kavşağa yaklaşırken yeterli tedbiri almaması nedeniyle tali kusurlu bulunduğu gerekçeli kararda aktarıldı.

        Raporda, sanık sürücü A.U'nun kavşağa girmeden önce ana yoldaki araçların hız ve mesafesini yeterince kontrol etmediği, motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği ve kontrolsüz şekilde kavşağa girerek motosikletin hareket alanını kapattığı için asli kusurlu olduğunun belirlendiği ifade edildi.

        Mahkeme, sanığın asli kusurlu olduğuna ilişkin değerlendirmelerin dosya kapsamındaki kamera görüntüleri ve diğer delillerle desteklendiğini kaydetti.

        Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

        "Sanığın motosiklete ilk geçiş hakkını vermesi ve kontrollü bir şekilde kavşağa girerek sola dönüşünü gerçekleştirmesi gerekirken bu hususlara riayet etmemiştir. Sanık ayrıca motosikletin hareket alanını kapatmak suretiyle sürücünün ölümüne sebebiyet vermiştir. Ayrıca verilen cezanın niteliği ve meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve adli para cezasına çevirme hükümleri uygulanmamıştır."

        Öte yandan ölen Efe Türkmen'in ailesinin avukatı Ali Balcı ise sanığın "bilinçli taksir"le cezalandırılması gerektiğini savundu.

        Sanığın "dur" levhasına aldırış etmeden ilerlediğini dile getiren Balcı, "Otomobil sürücüsü, 'bilinçli taksir' hükümlerine göre cezalandırılması gerekiyordu. Bu nedenle cezanın artırılması için kararı istinafa taşıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

