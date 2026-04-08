Salihli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İ.C'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Demirci Kavşağı yakınlarında N.K. idaresindeki 45 BAL 647 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.