Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Selendi'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" düzenlendi

        Selendi'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" düzenlendi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde, çocukların sağlık bilinci kazanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selendi'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" düzenlendi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde, çocukların sağlık bilinci kazanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" gerçekleştirildi.


        Selendi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Atatürk İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldırım ile protokol üyeleri katıldı.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, bulaşıcı hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ile ağız ve diş sağlığı konularında eğitim verildi.


        Programda tansiyon ve ateş ölçme, ilk yardım uygulamaları, diş fırçalama teknikleri ve el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Selendi Belediyesi tarafından öğrencilere süt ikramında bulunuldu.

        Programda öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu. Ayrıca balon patlatma, sandalye kapmaca, dart atma ve parkur yarışı gibi etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlik sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere "Sağlık Elçisi Belgesi" verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Hayırseverden Yarhasanlar Camii'ne asansör
        Hayırseverden Yarhasanlar Camii'ne asansör
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Demirci'de temaslarda bulundu
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Demirci'de temaslarda bulundu
        Manisa'da öğrencilerin projesiyle atık şişeler su kuyusuna dönüşecek
        Manisa'da öğrencilerin projesiyle atık şişeler su kuyusuna dönüşecek
        Kula'da 19 Mayıs coşkusu başladı
        Kula'da 19 Mayıs coşkusu başladı
        Demans hastalarına sanatla farkındalık çağrısı
        Demans hastalarına sanatla farkındalık çağrısı