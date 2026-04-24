Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Muradiye Hakemler:Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç Glint Manisa Basket: Smith 9, Mintz 6, Buğra Çal, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yiğit Onan 7, Starks 12, Martin 4 Fenerbahçe Beko: Melli 14, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 10, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 2, Colson II 7 1. Periyot: 21-26 Devre: 39-51 3. Periyot: 60-67 Beş faulle çıkan: Johnson 39.51 (Glint Manisa Basket) MANİSA

