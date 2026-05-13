Mardin Eczacı Odası Başkanı Oral 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla açıklama yaptı
Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Oral, merkez Artuklu ilçesindeki eczacılar odasında düzenlenen basın toplantısında, eczacılığın yalnızca ortaya çıkan hastalığın tedavi edilmesi değil, aynı zamanda sağlıklı olma halini koruyan, danışmanlık yapan, gerektiğinde vatandaşın ilk başvurduğu sağlık kapısı olan köklü bir sağlık hizmeti olduğunu ifade etti.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin de bir parçası olduklarını dile getiren Oral, şunları kaydetti:
"Mardin Eczacı Odası olarak yalnızca mesleki konularla ilgilenen bir kurum olmayı yeterli görmüyoruz. Eğitimden bağımlılıkla mücadeleye, gençlere yönelik farkındalık çalışmalarından kurumlar arası ortak projelere kadar toplum sağlığını ilgilendiren her alanda iş birliğini önemsiyoruz çünkü inanıyoruz ki, güçlü şehirler, birbirini dinleyen ve ortak akıl üreten kurumlarla mümkündür."
Oral, oda olarak şeffaf iletişime, ortak akla ve diyaloga her zaman önem verdiklerini sözlerine ekledi.
