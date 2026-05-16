        Mardin'de 13 yıllık husumet barışla son buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 19:26 Güncelleme:
        İlçede yaşayan Yalı ve Ökten aileleri arasında anlaşmazlık nedeniyle oluşan husumetin sona ermesi için bazı kanaat önderleri devreye girdi.

        Yürütülen görüşmeler sonucu her iki ailenin ileri gelenlerinin de desteğiyle aileler arasında barış sağlandı.

        Bu kapsamda bir düğün salonunda verilen barış yemeğine Kaymakam Evren Çakır, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı.

        Program sonunda taraflar tokalaşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

