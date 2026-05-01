Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 50 yaşındaki yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu. Ulucami Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Suriye uyruklu M.A.K'den (50) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde M.A.K'nin cansız bedenini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, M.A.K'nin yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Ceset, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

