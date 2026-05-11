        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" tanıtıldı

        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Aykut Aniç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Mardin'de desteklenecek alanlar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:14 Güncelleme:
        DİKA Genel Sekreteri Aniç, ajans merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, programın, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedeflediğini söyledi.

        Program kapsamında her ilde belirlenen 4 öncelikli yatırım konusunun desteklendiğini ifade eden Aniç, şunları kaydetti:


        "Mardin'de belirlenen 4 başlığımız ilimizin temel öncelikli sektörlerini hedefliyor. Bunlardan birincisi yaratıcı sektörler. Mardin'in turizm ve kültür potansiyelini ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyor. Tarihi dokusu, doğal plato alanları ve zengin kültürel mirası ile öne çıkan Mardin'de artık film platoları, post-prodüksiyon stüdyoları, tasarım kampüsleri ve kongre merkezleri, gösteri sanatları merkezi gibi nitelikli kültür endüstrilerine yönelik yatırımlar destek kapsamına alınıyor. İkincisi üzüm ve üzüm türevi katma değerli ürünler. Üzümde toplam üretimde Türkiye'de 5. sıradayız. Bu ürünleri daha katma değerli seviyeye getirmek için üzüm suyu, sirke, pekmez, pestil, tartarak asit üretimi gibi daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik tüm yatırımlarda yine bu avantajlı sisteminden yararlanabiliyorlar. Üçüncüsü, endüstriyel unlu mamuller üretimi. Noodle, dondurulmuş ürünler ve paketli atıştırmalıkların üretimini kapsayan yatırımlar hem iç pazar hem de ihracat açısından büyük potansiyel taşıyor. Dördüncüsü ise nişasta bazlı katma değerli ürünler üretimi. Dirençli nişasta, modifiye nişasta ve fonksiyonel gıdaların üretimini kapsayan bu yatırımlar, ilin güçlü tarımsal altyapısını yüksek katma değerli üretime dönüştürmeyi amaçlıyor."

        Yeni teşvik programının mevcut sistemden çok daha avantajlı olduğunu anlatan Aniç, girişimcilere, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi bir çok konuda destek verileceğini aktardı.


        Aniç, belirlenen öncelikli yatırım alanları, faydalanılabilecek destek unsurları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak isteyen girişimcileri ajansa beklediklerini kaydederek, başvuruların 15 Mayıs'a kadar sürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Efehan öldü
