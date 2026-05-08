        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Midyat'ta bir mahallede atıksu altyapı çalışması tamamlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir mahallede atıksu altyapı çalışması tamamlandı.

        Giriş: 08.05.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, altyapısı bulunmayan Midyat ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde başlattığı 4 bin metre uzunluğunda atıksu altyapı çalışması tamamladı.

        Atık suyun açık alana yayılması, kötü koku oluşması ve çevre sağlığını tehdit eden durumların kontrol altına alınması için yürütülen 4 bin metre uzunluğundaki atıksu hattı imalatı tamamlanarak mahalle modern altyapıya kavuştu.

        Ayrıca, atıksu sularının mahalleden uzaklaştırılarak tek bir noktada toplanması amacıyla ve mahallenin gelecekteki nüfusu da dikkate alınarak 500 kişilik foseptik çukuru inşa edildi.

        Atıksu altyapı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Osman Ünal, uzun yıllardır altyapı ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kazdıkları foseptik çukurları ve kullanılmayan eski kuyuları kullanarak karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Altyapının tamamlanmasıyla mahallede yaşayanlar için daha iyi yaşam koşullarının oluşacağını belirten Ünal, "Altyapı bir temizlik, bir hizmettir. Bu altyapı her yer için iyi olduğu gibi bizim köyümüze de iyi gelecek. Sayın Valimize, MARSU Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

