Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Midyat'ta bisiklet turu düzenlendi

        Midyat'ta bisiklet turu düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 14:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta bisiklet turu düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Midyat Bisiklet Kulübü iş birliğinde "Bisikletini Al Gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, belediye önünden Gümüşçüler Çarşısı'na kadar pedal çevirdi.


        Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında basketbol, satranç ve badminton gibi çok sayıda organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.


        Bugün de yaklaşık 100 gencin katılımıyla bisiklet turu düzenlediklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:


        "Gençlerimiz hem eğlendi hem spor yaptı. Biz kötülüklerle ve bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bizi güçlü kılan gençlerimizdir. Gençlerimizi spora yönlendirmemiz gerekiyor. Midyat'ın güzel bir bisiklet kulübü var. Gençlerimizin bu kulübe katılmasını tavsiye ediyorum. Katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum."


        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç da güzel bir faaliyet yaptıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki bayramlarda da bu faaliyeti sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.


        Midyat Bisiklet Kulübü Başkanı Ziya Baran ise insanları bisiklet kullanmaya, hareket etmeye ve ekranlardan uzak durmaya teşvik ettiklerini söyledi.


        Baran, "Bugün çok güzel ve pozitif bir enerji oluştu. Gençlere 'ekrandan biraz uzak, hayata daha yakın' diyoruz." ifadelerini kullandı.


        Bisiklet turuna katılan Cem Ergün Bahadır da etkinlikle bisikletin sağlık ve spor açısından önemine dikkat çektiklerini, bu tür organizasyonlarda tekrar buluşmayı dilediklerini söyledi.


        Muhammed Deniz ise herkese bisiklet kullanmayı tavsiye etti.


        Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, bisiklet kulübü üyeleri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma

        Benzer Haberler

        Dövme tekniğiyle hayvan derisine Anadolu motifleri ve mitolojik figürler iş...
        Dövme tekniğiyle hayvan derisine Anadolu motifleri ve mitolojik figürler iş...
        Mardin'de bir emlakçıdan kiralık daire için ilginç not: "Yabancı ve memur k...
        Mardin'de bir emlakçıdan kiralık daire için ilginç not: "Yabancı ve memur k...
        Midyat'ın katori taşı sarısı Togg'a önerildi
        Midyat'ın katori taşı sarısı Togg'a önerildi
        Mardin'de 13 yıllık husumet barışla son buldu
        Mardin'de 13 yıllık husumet barışla son buldu
        Nusaybin'de aileler arasındaki husumet barışla son buldu
        Nusaybin'de aileler arasındaki husumet barışla son buldu
        Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı