        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, coşkuyla karşılandı

        Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, coşkuyla karşılandı

        Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, kentte coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Finalde Muşspor'u Diyarbakır Stadı'nda 2-1 yenen Mardin ekibinin kente gelişi dolayısıyla taraftarlar merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplandı.

        Şehir girişinde Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

        Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

        Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar, halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

        Mardin 1969 Spor kafilesi, taraftarlarla kupayı kaldırdı, marşlar söyleyerek 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.

        Kutlamalara Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

