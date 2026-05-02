Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi'nde incelemelerde bulundu:

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Çiftepınar Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.



Vali Atilla Toros ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in de eşlik ettiği Uraloğlu, projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.



Uraloğlu, incelemesinin ardından gazetecilere, bölgenin heyecanla bitmesini beklediği bu projelerle milletin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Mersin'in bölgede yükselen cazibe merkezi olarak öne çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Gelişmiş kara yolu ağlarının tam kavşağında yer alan şehrimiz, kuzeyde Ankara, İstanbul ve Avrupa'ya, doğuda ise Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısına sahip ve şehrimizin batı yönündeki otoyol ağı Çeşmeli'ye kadar uzanıyor. Şimdi de Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun doğal devamı niteliğindeki bu projemiz, mevcut Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinden D-400 yoluna paralel ilerleyip Kızkalesi Kavşağı ile devlet yoluna bağlanacak."



Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen otoyol projesinin 3 geliş-3 gidiş 6 şeritli 41 kilometrelik ana gövde ile 2 geliş-2 gidiş 4 şeritli 11 kilometrelik bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ayrıca 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bakım işletme merkezi ve tünel işletme merkezi inşa ettiklerini söyledi.



- Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 88 seviyesine ulaştı



Yapım çalışmalarında önemli aşamaları geride bıraktıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Toplam 20 bin 232 metre uzunluğundaki 7 tüneli ve 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 viyadüğü tamamladık. Toprak işlerinde 41,1 milyon metreküp kazı ve dolgu yaparak yüzde 99 ilerleme sağladık. 140 köprü ve sanat yapısından 131'ini bitirerek yüzde 95 gerçekleşme elde ettik. 3,8 milyon ton üstyapı imalatından 1 milyon 837 bin tonunu tamamlayarak yüzde 50 ilerleme kaydettik. 3,8 milyon ton üstyapının yaklaşık 1,8 milyon tonunu tamamlayarak yüzde 50'nin üzerinde bir gerçekleşme sağladığımızı söyleyebilirim. Genel fiziksel gerçekleşmede bütün kalemlerde yüzde 88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz.





Bu projeyle Mersin'in önemli turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na doğrudan bağlıyoruz. Böylece bölgemizi ülkemizin bütün otoyol ağına kesintisiz entegre ediyoruz."



- Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek



Bakan Uraloğlu, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin Devlet Yolları'nın transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti.





"Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız." diyen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece 18 dakikaya düşüreceğiz. Böylece yolumuzla zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık 3 milyar 38 milyon lira tasarruf elde edeceğiz. Karbon salımını da 17 bin 100 ton azaltarak Mersin'in tertemiz doğasını ve Akdeniz'in turkuaz kıyılarını koruyacağız. Proje, ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle hızla gelişen bölgenin artan ulaşım ihtiyacını da karşılayacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."



Bakan Uraloğlu, otoyolla bölgedeki turizm, sanayi ve tarım faaliyetlerinin daha da canlanacağına dikkati çekti.



- Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 24 yılda 293 milyar liralık yatırım



Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Mersin'in altyapısının gelişmesine özen gösterdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı olarak son 24 yılda Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 293 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 585 kilometreye çıkardık. Akdeniz Sahil Yolu başta olmak üzere Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu-Kaledran yolu, Silifke-Mut-Sertavul yolu, Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantı yolu, Tarsus Turizm Merkezi yolu, Anamur-Kazancı yolu gibi 16 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor." diye konuştu.



Uraloğlu, dün Mersin'in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek Silifke-Mut-Sertavul yolundaki çalışmaları incelediklerini dile getirerek, 101 kilometre uzunluğundaki projede yüzde 49 fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını, 8 tünel ve 8 viyadükle zorlu heyelan bölgelerini aşarak seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceklerini ifade etti.



Turizmin ve ticaretin iki başkenti Antalya ile Mersin'i birleştirecek Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin bölgenin geleceğini şekillendireceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltarak inşallah 440 kilometreye düşürmüş olacağız. Projemiz tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresini 5 saat 50 dakikaya indireceğiz. Yapım çalışmaları devam eden Antalya-Alanya ve Çeşmeli-Kızkalesi otoyollarının tamamlanıp hizmete başlamasıyla da 4 saat 30 dakikaya kadar düşecek." diye konuştu.



- Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi



Uraloğlu, bölgenin ve ülkenin önemli raylı sistemlerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.





"Bu projemiz de Akdeniz Bölgesi'ni Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan, Türkiye'nin en yoğun sanayi ve ihracat koridorlarından birini modern demir yolu altyapısıyla bütünleştiren stratejik mega projelerimizden biridir." ifadesini kullanan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasını yük için yüksek standarda ve yolcu treni için de 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. 361 kilometre olan mevcut hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini de sadece 2 saat 15 dakikaya indiriyoruz. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu, 37 milyon ton da yük taşıma imkanına sahip olacağız. Bölgedeki hem yolcu hem yük taşımacılığını dönüştürecek bu hattımız, Mersin limanlarını Gaziantep ve ötesine kesintisiz, hızlı ve güvenli şekilde inşallah bağlamış olacak yani sadece Gaziantep değil Şanlıurfa ve ilerleyen zamanda Ovaköy, oradan da Irak'ın Fav Limanı'na yani Basra Körfezi'ne bağlayacağımız bir projeden bahsediyoruz."





- Otoyol projesi bu yıl tamamlanıyor



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Mersin'in gelişen ulaşım ağı ve bölgede yükselen nükleer güç santraliyle Türkiye'nin en gözde merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.





Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Mersin, her geçen gün gelişiyor ve cazibesi artıyor. Biz de Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu rehber edinerek, Mersin'in ihtiyaçlarını en doğru ve güzel şekilde karşılayacak adımları atmaya devam ediyoruz. (Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi) Ne zaman bitecek? Ne zaman trafiğe açacağız? Ne zaman kullanabileceğiz? Biraz önde heyetimizle yaptığımız istişarede inşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kızkalesi'ne kadar olan kesimini de inşallah aralık ayına kadar hizmete açmış olacağız yani otoyolumuzun tamamını bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu, bizim için kıymetli. Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, bitirdiğimiz otoyol olacak. Bu da Mersin'e yakışır diye düşünüyoruz."



Bakan Uraloğlu'na incelemelerinde AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer eşlik etti.

