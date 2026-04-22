Mersin'de 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 valizde 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

