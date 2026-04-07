Mersin'de 2 haftada 1327 araç trafikten men edildi

Mersin'de 2 haftalık denetimlerde 1327 araç trafikten men edildi.



Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 23 Mart-5 Nisan arasında yapılan denetimlerde 127 bin 481 araç kontrol edildi.



Denetimlerde çeşitli ihlallerden 1327 araç trafikten men edildi.



Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması bulunan 870 kişi yakalandı.



Ekipler "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında ise 1274 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.



Kontroller sonucu 7 kişi Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.



