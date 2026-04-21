Mersin'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.



Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yedi ayrı nokta ile bazı ara sokaklarda uygulama alanları oluşturdu.



Ekipler, Adana Caddesi ve Gazipaşa Bulvarı'nda yapılan uygulamada durdurdukları araçlarda aramalar yaptı, sürücülerin evraklarını inceledi.



Ekipler, şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini ve üst aramalarını da gerçekleştirdi.



