Mersin'de bir depoda 27 kilo 384 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Depoyu kullandıkları tespit edilen A.A. ve S.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

