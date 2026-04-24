        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Mersin'in Anamur ilçesinde vücudunda kesici alet ve darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu, kocası gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Kalınören Mahallesi'nde Cangül Ç. ve E.Ç'nin yaşadığı evden sesler gelen duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Eve giden polis ekipleri, C.Ç'yi banyoda hareketsiz halde buldu.


        112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet ve darp izleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, olayın ardından evden 33 ANJ 679 plakalı araçla evden ayrıldığını belirlediği Cangül Ç'nin kocası E.Ç'yi Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına aldı. Araçta bulunan çiftin 2 çocuğu ise koruma altına alındı.

        Cangül Ç'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mersin'de motosikletin yayaya çarpması kask kamerasında
        Başkan Seçer: "Mersin'de 400 bin depremzede kardeşçe ağırlandı"
        Mersin'de işitme engelli Sinem kurslarda aldığı eğitimle el emeğini kazanca...
        Mersin'deki Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması başlatıldı
        Hiranur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Orta Doğu'daki çatışma yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye yönlendiriyor
