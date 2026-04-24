Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde vücudunda kesici alet ve darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu, kocası gözaltına alındı. Kalınören Mahallesi'nde Cangül Ç. ve E.Ç'nin yaşadığı evden sesler gelen duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri, C.Ç'yi banyoda hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet ve darp izleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayın ardından evden 33 ANJ 679 plakalı araçla evden ayrıldığını belirlediği Cangül Ç'nin kocası E.Ç'yi Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına aldı. Araçta bulunan çiftin 2 çocuğu ise koruma altına alındı. Cangül Ç'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.