Mersin'de işitme engelli Sinem kurslarda aldığı eğitimle el emeğini kazanca dönüştürdü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki doğuştan işitme engelli Sinem Erserin, ürettiği eserlerle el emeğini kazanca dönüştürüyor.



Belediyenin açıklamasına göre, Erserin, belediyenin Akdeniz Belediyesi Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evi'nde açtığı el sanatları kursuna katıldı.



Burada yapay çiçek tasarımı, ahşap ve seramik boyama eğitimlerini başarıyla tamamlayan Erserin, daha sonra el emeğiyle hazırladığı ürünleri satışını yaparak gelir elde etmeye başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs eğitmeni Yasemen Özügüzel, Sinem ile gurur duyduğunu belirtti.



Sinem'in kurslara katılarak zamanla daha sosyal bir kişiye dönüştüğünü kaydeden Özügüzel, şöyle devam etti:



"Sinem kursumuza ilk geldiğinde kendi kabuğundaydı. Ancak fırçayı ve boyaları eline aldığı an, o sessiz dünyasında ne kadar büyük bir coşku ve yetenek barındırdığını gördük. O bizimle kelimelerle değil, renklerle, fırça darbeleriyle ve ürettiği eşsiz tasarımlarla konuşuyor. El becerisi ve algısı o kadar yüksek ki gösterdiğim her detayı anında kavrıyor. Onun çalışma azmi, yüzündeki o samimi tebessüm ve başarma hırsı tüm atölyeye tarifsiz bir enerji veriyor."



Sinem'in annesi Akgül Erserin de kursta aile ortamının bulunduğunu belirterek, kızının buradaki aldığı eğitim ve geliştirdiği beceriler sayesinde hayata daha umutlu baktığını ifade etti.



