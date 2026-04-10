Mersin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AEK 836 plakalı motosiklet, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.