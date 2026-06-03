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        Mersin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 08:43 Güncelleme:
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        Mersin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 33 AVA 340 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Paşa Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan A.K. yaralandı.


        Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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