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        Mersin'de önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Mersin'de önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza verildi.

        Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

        Tartışma üzerine otomobil sürücüsü seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek şoförün bulunduğu yerdeki camı kırdı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü yakalandı.

        Ekiplerin incelemesi sonucu otomobil sürücüsünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

        Polis ekiplerince sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" suçlarından 420 bin lira ceza uygulandı.

        Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Bu arada, sürücünün kullandığı otomobil trafikten 2 ay men edildi.

        Yaşanan olay belediye otobüsünün kamerasınca kaydedildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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