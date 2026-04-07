Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimi yapıldı
Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde fiyat denetimi yapıldı.
Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde fiyat denetimi yapıldı.
Valiliğin açıklamasına göre, ekipler 1-31 Mart'ta tüketici haklarını korumak amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarları kontrol edildi.
Denetimlerde 866 firma ile 94 bin 94 ürün kontrol edilirken, tespit edilen ihlaller neticesinde firmalara 363 bin 95 lira ceza uygulandı.
