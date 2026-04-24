Mersin'de iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 24.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
Cumhuriyet Mahallesi Profesör Hüseyin Gezer Caddesi'ndeki iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
