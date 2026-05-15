Mersin'de "İyilik Korosu" konser verdi

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki "İyilik Korosu", Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Selami Şahin'in şarkılarını Mersin'de sanatseverlerle buluşturdu. Farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan koro, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Koronun seslendirdiği Selami Şahin şarkılarına sanatseverler de eşlik etti. Konsere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve protokol üyeleri de katıldı.

