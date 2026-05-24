Mersin'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Mersin'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla götürüldüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Ferit Arslan (54) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene, Arslan'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da katıldı.
Cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
