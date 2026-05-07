Mersin'de otel inşaatının 10. katında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde iskelenin çökmesi sonucu otel inşaatının 10. katında mahsur kalan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Akdeniz Mahallesi'nde yapımına devam edilen 15 katlı otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında işçilerden B.A. ve M.A. bulundukları iskelenin çökmesi sonucunda 10. katta mahsur kaldı.



Güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bulundukları katta asılı kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.



Ekipler, inşaatın çatısına çıkarak kurdukları ip sistemiyle işçilere ulaştı. Burada alınan önlemlerin ardından işçiler bulundukları yerden güvenli şekilde zemine indirildi.



Başarıyla tamamlanan kurtarma operasyonunun ardından işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi.



İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

