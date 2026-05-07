        Mersin'de otel inşaatının 10. katında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde iskelenin çökmesi sonucu otel inşaatının 10. katında mahsur kalan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Akdeniz Mahallesi'nde yapımına devam edilen 15 katlı otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında işçilerden B.A. ve M.A. bulundukları iskelenin çökmesi sonucunda 10. katta mahsur kaldı.

        Güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde düşmekten kurtulan işçilerin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bulundukları katta asılı kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, inşaatın çatısına çıkarak kurdukları ip sistemiyle işçilere ulaştı. Burada alınan önlemlerin ardından işçiler bulundukları yerden güvenli şekilde zemine indirildi.

        Başarıyla tamamlanan kurtarma operasyonunun ardından işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

