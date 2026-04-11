Mersin'de tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla kazara kendini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, F.H. (17), Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait ruhsatsız tabancayı incelediği sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan F.H, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. F.H, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

