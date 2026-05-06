Mersin'de Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.



Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve ilçe protokolünün katılımıyla Anamur Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı, ikramda bulunuldu.



Duru, yaptığı açıklamada, sürücüler ve yolcuların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti



Trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydeden Duru, "Tüm vatandaşlarımızı trafikte daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kurallara uymayanların da uyarılmasını rica ediyoruz." dedi.



