Mersin'de Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve ilçe protokolünün katılımıyla Anamur Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı, ikramda bulunuldu.
Duru, yaptığı açıklamada, sürücüler ve yolcuların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti
Trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydeden Duru, "Tüm vatandaşlarımızı trafikte daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kurallara uymayanların da uyarılmasını rica ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.