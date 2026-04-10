Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat" ve "rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti. Polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

